La direction régionale des impôts se dote de bureaux rénovés - vidéo

Sous l'égide du Ministre des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire et du Directeur Général des Impôts, les bureaux de la direction régionale des Impôts connaissent une importante métamorphose. Ces travaux de rénovation, qui donnent une nouvelle jeunesse au bâtiment, sont conduits par le tout nouveau Directeur Régional, M. Djoumoi Mhadjou Ali, alias Diallo.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans le cadre des réformes engagées par le Ministre des Finances, M. IBRAHIM MOHAMED Abdourazak pour moderniser notre administration fiscale. L'objectif est d'offrir également aux agents des conditions de travail optimales, adéquates, propices à la sérénité et à l'efficacité.

Par ailleurs, il est à noter que l'ancien bâtiment du Trésor Public est également en travaux depuis plusieurs semaines. Cette double rénovation témoigne de la volonté commune de se doter d'un environnement de travail digne et fonctionnel, répondant aux attentes de tous.

Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire

