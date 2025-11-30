Jeux des îles 2027 aux Comores : La Maquette du futur village olympique dévoilée !

Après vous avoir présenté l’équipe d’architectes, découvrez aujourd’hui… le Village des Jeux !

Le Village des Jeux, c’est avant tout un projet immobilier sans précédent aux Comores :

330 villas au cœur d’une ville connectée, autonome en énergie, respectueuse de l’environnement, dotée du premier parc boisé du pays et d’un système moderne de gestion des eaux usées.

Mais c’est aussi un projet qui met en lumière l’excellence comorienne. Conçu par quatre jeunes architectes comoriens, unis au service de la Nation, ce village redéfinit notre vision du vivre-ensemble et du cadre de vie de demain.

Et le temps des Jeux, cette ville nouvelle accueillera plus de 3 500 athlètes, dans des conditions dignes des plus grandes compétitions internationales.

Les jeux des îles de l’océan indien 2027 prennent forme. Et ce n’est que le début.

Comité Organisation des Jeux des îles

