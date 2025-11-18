Hommage au Dr Ali Mohamed

Il est des hommes dont la présence apaise, dont la science rassure, et dont la bonté élève. Le Dr Ali Mohamed appartient à cette catégorie rare, précieuse, presque invisible de ceux qui soignent bien plus que les corps : ils soignent les vies, les âmes, les inquiétudes, les familles.

Cardiologue d’exception, médecin du Président, mais surtout médecin de confiance pour tant d’entre nous, il a su faire de sa vocation un service sacré. Sa compétence est reconnue, solide, continuellement renouvelée. L’un des rares, dans notre pays, à réactualiser sans relâche ses connaissances en France et à participer aux grandes conférences internationales de cardiologie, où il s’imprègne des avancées scientifiques et s’approprie les nouveaux équipements qui sauveront des vies demain.

Sa science est grande, mais sa modestie l’est encore davantage.

Le Dr Ali Mohamed ne cherche ni lumière ni reconnaissance. Il se confond à la masse, s’efface derrière les patients, derrière l’essentiel. Son humilité est légendaire : on le voit marcher aux côtés des plus simples, parler avec douceur, écouter sans juger. Il est profondément religieux, animé d’une foi discrète mais constante, qui guide chacun de ses gestes. Malgré son savoir immense, il invoque Dieu à chaque instant, non par ostentation, mais par conviction intime. Il est un homme de science et un homme de Dieu, les deux harmonieusement réunis.

J’ai le privilège de le côtoyer, de l’écouter, de recueillir parfois son avis, toujours sage, toujours mesuré. Il m’a accompagné dans mes heures les plus sombres. Lorsque j’ai été gravement malade, il m’a soutenu bien au-delà de ce que commande la médecine : même à l’étranger, il m’a suivi, rassuré, accompagné. Chaque jour, sans jamais faillir, il prenait de mes nouvelles. Une présence bienveillante, inestimable. Il est de ces hommes à qui l’on demande conseil, non par convenance, mais parce que leur parole compte.

Parce qu’elle est droite, honnête, utile.

Parce qu’elle vient d’un cœur pur. Le Dr Ali Mohamed est, au fond, tout ce que nous aspirons à devenir : un homme compétent, humble, juste, animé par la foi, dédié au service de l’humanité. Je prie Dieu pour qu’Il lui accorde longue vie, santé et sérénité, afin qu’il continue à servir, à soigner, à éclairer par son exemple. Les Comores, et tous ceux qui croisent son chemin, lui doivent beaucoup.

Un homme bon. Un médecin brillant. Un repère moral.

Ahmed Ali Amir

