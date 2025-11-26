Guinée-Bissau : Tirs dans la capitale, des militaires annoncent prendre le pouvoir, le président arrêté. Plus tôt dans la journée, des tirs avaient ét

Guinée-Bissau : Tirs dans la capitale, des militaires annoncent prendre le pouvoir, le président arrêté





Des militaires en Guinée-Bissau ont annoncé prendre le « contrôle total du pays » et « suspendre le processus électoral », fermant les frontières après des tirs entendus près du palais présidentiel dans ce pays coutumier des troubles politiques





Des militaires en Guinée-Bissau ont annoncé, mercredi, prendre le « contrôle total du pays ». Ils disent « suspendre le processus électoral » et fermer les frontières, alors que le pays est dans l’attente des résultats des élections présidentielles et législatives, organisées dimanche.





Plus tôt dans la journée, des tirs avaient été entendus près du palais présidentiel. Des hommes en tenues militaires ont pris possession de la principale artère menant vers le palais, dans ce pays d’Afrique de l’Ouest coutumier des troubles politiques. Il a connu quatre coups d’État et une kyrielle de tentatives de putsch depuis son indépendance. Ces militaires se sont exprimés en lisant un communiqué au siège de l’état-major des armées dans la capitale Bissau.





Selon Jeune Afrique, le chef d’Etat Umaro Sissoco Embaló a été arrêté dans son bureau, au palais présidentiel. Le chef d’état-major général des armées, le vice-chef d’état-major et le ministre de l’Intérieur auraient également été arrêtés. Le chef d’état-major de l’armée de terre serait à l’origine de ce coup d’Etat.





Les résultats de l’élection présidentielle de dimanche devaient être annoncés ce jeudi. Les deux candidats, le président sortant et son adversaire, Fernando Dias da Costa, revendiquaient la victoire au premier tour. Le principal opposant, Domingos Simões Pereira, a été empêché de se présenter. Son parti, le Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, avait apporté son soutien à Fernando Dias.





