France : L'ancien président Nicolas Sarkozy va sortir de prison !

"Cette épreuve m'a été imposée", avait préalablement déclaré Nicolas Sarkozy en visioconférence. Ses fils Jean et Pierre, ainsi que sa compagne Carla Bruni, étaient présents dans la salle d'audience.





Presque trois semaines après son entrée à la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy va être libéré, a tranché, lundi 10 novembre, la cour d'appel de Paris. L'ancien président de la République, dont l'incarcération après sa condamnation pour association de malfaiteurs(Nouvelle fenêtre) dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007 a suscité de vifs débats, va néanmoins être soumis à un contrôle judiciaire, et aura interdiction de quitter le territoire français.





La justice interdit, par ailleurs, à l'ex-chef de l'Etat d'entrer en contact avec le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, ainsi qu'avec d'autres témoins de l'affaire du financement libyen. Le parquet général avait préalablement requis sa remise en liberté sous contrôle judiciaire de Nicolas Sarkozy, mais avec un contrôle judiciaire strict. Avec FranceInfo