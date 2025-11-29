Diabète aux Comores : la maladie progresse et inquiète les médecins. Il a également souligné que l’exercice physique, une alimentation saine et des mé

Le 28 novembre 2025, Sambakuni (Itsandra, Ngazidja) a accueilli la célébration nationale de la Journée mondiale du diabète sous le thème : « Le diabète à toutes les étapes de la vie ».





Lors de cet événement, Dr Hissani Abdou Bacar, au nom de la Représentante de l’OMS, a présenté le message du Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, le Professeur Mohamed Janabi. Ce message a rappelé une réalité préoccupante :





24 millions d’adultes vivent avec le diabète dans la Région africaine, et ce chiffre pourrait atteindre 60 millions d’ici 2050. Près de la moitié ne sont pas diagnostiqués, exposés à des complications graves et à des décès prématurés.





Le Professeur Janabi a insisté sur la nécessité d’une action urgente et durable, intégrant :





Prévention et diagnostic précoce

Prise en charge continue à toutes les étapes de la vie

Accès équitable à des soins abordables et de qualité





Il a également souligné que l’exercice physique, une alimentation saine et des médicaments appropriés peuvent ralentir la progression de la maladie, offrant une fenêtre d’intervention de 15 ans avant les complications graves.





L’événement a été marqué par la reconnaissance par l’ONG Santé diabète des journalistes et pairs éducateurs volontaires engagés dans la sensibilisation.





Le Ministre de la Santé, Ahamadi Sidi, a salué les activités menées depuis le 14 novembre par l’ONG Santé Diabète et ses partenaires. Il a annoncé de nouvelles initiatives qui vont améliorer la prise en charge des personnes diabétiques.





Au cours de la cérémonie, le titre « Maladie » de l’artiste Keïla a été présenté au public.





Le message de porté par la voix de Dr Hissani Abdou Bacar souligne qu’ensemble, nous pouvons redéfinir la trajectoire du diabète en Afrique. Pour cela, le Directeur régional de l'OMS pour l’Afrique appelle à renforcer la gouvernance, garantir un financement durable, assurer l’accès à l’insuline et aux technologies essentielles, et promouvoir des environnements favorables à une vie saine.





L'OMS invite les gouvernements, les professionnels de santé, la société civile et les partenaires à unir leurs efforts pour que chaque personne vivant avec le diabète mène une vie digne et épanouie.





OMS Comores





Aux Comores, la forte hausse du diabète inquiète les professionnels de santé

Aux Comores, où la Journée mondiale contre le diabète sera célébrée ce vendredi 28 novembre, la maladie progresse fortement. De 4,8 % en 2011, la prévalence est estimée aujourd’hui à 10,8 %. Lors de la dernière campagne de dépistage en 2024, plus de 5 000 personnes ont été testées. 175 personnes sont estimées diabétiques probables et 4 238 présentaient au moins un facteur de risque.





Des chiffres jugés alarmants par les professionnels de santé, qui pointent du doigt le changement des mentalités et du comportement. À l’occasion de cette journée, l’accent est mis sur l’importance du dépistage précoce. ©RFI