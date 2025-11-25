Démenti des Conseillers Municipaux de la CRC de Moroni

Nous réaffirmons notre engagement en faveur d'un fonctionnement efficace de notre municipalité

Nous, conseillers municipaux de la CRC de Moroni ayant signé la pétition des trois listes de la minorité, souhaitons clarifier notre position et répondre aux rumeurs concernant une éventuelle destitution de notre maire, Monsieur Omar Mohamed.

‎Nous réaffirmons notre engagement en faveur d'un fonctionnement efficace de notre municipalité et en faveur de notre parti CRC. En tant que conseillers de la majorité, nous avons demandé au maire de convoquer le conseil municipal, et ce dernier n’a jamais exprimé d’opposition à cette requête.

‎Il est essentiel de souligner que la plupart des conseillers de la minorité soutiennent le régime en place. Nous les percevons non pas comme des opposants, mais comme des alliés dans notre démarche collective visant le développement de la mairie de Moroni et la mise en œuvre des politiques du chef de l'État.

‎De nombreuses initiatives ont été entreprises pour faciliter cette convocation, et les commissions ont déjà finalisé les documents indispensables à la présentation lors du conseil. Il ne nous reste plus qu'à procéder à la convocation.

‎En nous associant à d'autres membres qui n'opposent pas la politique du président, notre seule demande demeure celle d'une convocation. Nous n'avons jamais eu l'intention de destituer le maire ni de lui créer des situations compliquées. Il est également important de démentir toute déclaration selon laquelle Madame la commissaire Najda nous aurait demandé de destituer le maire. Au contraire, son but est de promouvoir la politique de notre parti à Moroni et de mettre en avant notre valeur ajoutée, plutôt que de susciter des divisions.

‎Enfin, en tant qu'élus, nous souhaitons éclaircir notre position et rendre compte aux citoyens sur la mission qui nous a été confiée, tout en préservant les intérêts de la ville et ceux de notre parti.

‎AHAMADA DAMAS
‎YOUSSOUF ATTOUMANE
‎DHOULKIFKI IBN SAID MOHAMED SOUEF

