"Cet accord marque une étape importante dans le renforcement de la coopération entre les Comores et l'Arabie saoudite". Ce partenariat traduit la volo



En marge de la cinquième édition de la Conférence et de l’Exposition du Hajj et de la Omra, organisée à Jeddah par le Ministère saoudien du Hajj et de la Omra, j’ai eu l’honneur de tenir une rencontre bilatérale avec les représentants de la compagnie Saudia Airlines. En marge de la cinquième édition de la Conférence et de l’Exposition du Hajj et de la Omra, organisée à Jeddah par le Ministère saoudien du Hajj et de la Omra, j’ai eu l’honneur de tenir une rencontre bilatérale avec les représentants de la compagnie Saudia Airlines.





À l’issue de nos échanges, nous avons procédé à la signature du contrat de transport des pèlerins comoriens pour la saison du Hajj 1447H / 2026. Cet accord marque une étape importante dans le renforcement de la coopération entre l’Union des Comores et le Royaume d’Arabie Saoudite dans le domaine du service et de l’accompagnement des pèlerins.





Ce partenariat traduit la volonté commune de nos deux pays frères de garantir aux pèlerins comoriens un voyage organisé, sûr et conforme aux plus hauts standards de qualité, depuis Moroni jusqu’aux Lieux Saints.





Je salue le professionnalisme et la disponibilité de la compagnie Saudia Airlines ainsi que le soutien constant des autorités saoudiennes au service des pèlerins comoriens.





M. Youssoufa Mohamed Ali, Directeur de Cabinet du Président, chargé de la Défense