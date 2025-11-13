Air austral annonce des vols directs entre La Réunion et Moroni

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 13 novembre 2025 2025-11-13T15:37:00+01:00 Modifier ce post

Air austral annonce des vols directs entre La Réunion et Moroni. Les vols décolleront de Roland-Garros à 15h20, pour une arrivée à Moroni à 16h55. Le.

Air austral annonce des vols directs entre La Réunion et Moroni

La compagnie réunionnaise Air austral a annoncé ce jeudi 13 novembre la programmation des vols directs entre La Réunion et Moroni pour le mois de décembre 2025 et janvier 2026.

Les vols seront opérés le mercredi. Les dates de rotation seront les suivantes : 10, 17, 24 décembre 2025 et 7,14, 21 janvier 2026.

Les vols décolleront de Roland-Garros à 15h20, pour une arrivée à Moroni à 16h55. Le retour est prévu à 17h55 depuis Moroni, avec une arrivée à La Réunion à 21h30 (horaires locaux).

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières