Accident de bus à Anjouan : Au moins 9 morts et plusieurs blessés

En me rendant ce jour sur le site du tragique accident de bus survenu à Nioumakélé, qui a coûté la vie à neuf de nos concitoyens, et plusieurs blessés, je tiens à exprimer, au nom de l’ensemble de la Sécurité civile, ma profonde compassion et ma solidarité envers les familles endeuillées ainsi qu’aux blessés encore pris en charge par les services de santé.

Face à cette épreuve douloureuse, nos équipes — sapeurs-pompiers, secouristes, gendarmerie et personnel médical — ont fait preuve d’un engagement exemplaire, intervenant avec rapidité pour porter secours, évacuer les victimes et sécuriser la zone.

La Sécurité civile reste pleinement mobilisée pour soutenir les autorités locales insulaires dans la gestion de cette situation et pour renforcer les actions de prévention et de premier secours. DGSC

