Mohéli est le cœur de la révolution comorienne. La conférence de la Voix de Mohéli 2026 tenue hier à Mohéli l'a déclaré à sa façon en montrant que Mohéli regroupait toutes les îles chez elle. Mais plus que cela, en étant l'île la plus opprimée des 4, elle porte en elle tous les ressorts du devenir du pays. Oublions nous que la révolution à l'origine du nouvel Ensemble Comorien a d'abord éclos à Moheli avant de s'enraciner à Anjouan ?





Alors ce week-end, Mohéli réitère en traçant la route des Comores avec Swauti ya Mohéli 2026. Le message qu'a transmis Abdou Djabir président de cette coordination au nom de toute la population de Mohéli est sans équivoque :





1- La population de Mohéli s'en tient toujours à la Constitution de 2021 et à la tournante présidentielle instituée, comme étant la parole donnée fondatrice des Comores.





2- Il n'y aura pas de célébration en février à Mohéli des Accords de Fomboni. Si le pouvoir veut organiser une nouvelle réconciliation, Mohéli n'a à se réconcilier avec aucune île puisqu'il n'y a aucun différend avec les autres îles. Et s'il s'agit de commémorer les Accords de Fomboni, Swauti ya Mohéli a démontré que le pouvoir d'Azali a parjuré le serment de Mohéli en le vidant de son essence : plus de tournante, pas d'autonomie ni d'équilibre et d'équité entre les îles.





3- Mohéli dit non à l'instauration d'une dynastie à la tête du pays. Azali a choisi d'humilier Mohéli en annonçant son dessein sur la terre Mohélienne, alors que tout le monde sache que Mohéli ne sera jamais régie par une dynastie.





4- 2026 sera le tour de Mohéli. Swauti ya Mohéli considère qu'Anjouan a perdu son tour en 2021. Mais ce n'est pas parce qu' Azali a emprisonné deux de ses dirigeants Sambi et Salami comme l'a dit mon ami Djabir, c'est plutôt parce qu'il voulait en finir avec la tournante une fois pour toutes. Ainsi ce n'est pas 2021 seulement qui est passé à la trappe mais c'est 2026, 2029....à jamais selon la stratégie établie.





Donc, si tout revient à la normale, il sera toujours temps que Mohéli et Anjouan négocient ensemble comme l'a dit Swauti ya Mohéli.





5- Swauti ya Mohéli contrairement à certains théoriciens centralisateurs considère que la tournante a été un progrès pour le pays qui avait retrouvé la paix.





Et s'il faut changer quelque chose de la constitution fondatrice ce serait pour plus d'autonomie et de fédéralisme. Ainsi Mohéli à parlé...





Kamaroudine Abdallah Paune