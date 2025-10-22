Youssouf Mohamed Boina : "Le changement vient du peuple, pas des politiciens"

POLITIQUE || Youssouf Mohamed Boina interpelle la population : "Le changement vient du peuple, pas des politiciens"







Dans une déclaration récente, l'opposant comorien Youssouf Mohamed Boina a commenté les événements survenus à Madagascar, soulignant que le changement de régime dans ce pays était le fruit d’une mobilisation populaire, menée par des jeunes, des femmes et des personnes âgées — sans la présence visible des grands politiciens. Il a ainsi mis en avant le rôle central du peuple dans toute transformation politique réelle. Dans une déclaration récente, l'opposant comorien Youssouf Mohamed Boina a commenté les événements survenus à Madagascar, soulignant que le changement de régime dans ce pays était le fruit d’une mobilisation populaire, menée par des jeunes, des femmes et des personnes âgées — sans la présence visible des grands politiciens. Il a ainsi mis en avant le rôle central du peuple dans toute transformation politique réelle.





S’adressant indirectement aux Comoriens, Youssouf Mohamed Boina a critiqué ceux qui attendraient que les leaders descendent dans la rue à leur place. Selon lui, "à Madagascar, c’est la population qui s’est levée ; ici, certains veulent rester spectateurs pendant que d'autres prennent les risques pour eux." Cette sortie a provoqué des réactions partagées : certains y voient un appel au courage citoyen, d’autres dénoncent une posture irresponsable qui mettrait en danger les plus vulnérables sans engagement clair de la part des leaders politiques.





Ce débat soulève une question essentielle dans le contexte comorien : qui doit initier le changement ? Tandis que la colère gronde dans certains milieux, plusieurs voix appellent à la prudence, rappelant que toute mobilisation doit être organisée, assumée, et encadrée par ceux qui en lancent l’appel — pour éviter que le peuple ne soit utilisé comme simple levier politique.





Djounaid Athoumane Ali - rcm13