Voyage à Moroni : l’enfer du devoir en droit humain

La décision (A/RES/64/292)des nations unis souligne la nécessité d'assurer un accès universel à l'eau pour garantir la dignité et le bien-être de chacun.

La capitale des Comores, Moroni, est confrontée à un problème majeur d'accès à l'eau potable pour sa population. Malgré son emplacement sur une île, la ville souffre d'une grave pénurie d'eau, due à des infrastructures inadaptées et à un climat souvent sec. Cette rareté affecte directement la vie quotidienne des habitants, qui doivent parfois parcourir de longues distances pour se procurer de l'eau potable, ce qui pose des problèmes d'hygiène et de santé publique.

La communauté internationale a pris conscience de l'importance vitale de l'eau potable en tant que droit fondamental. En 2010, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution historique reconnaissant que "le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un droit de l'homme, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme" (A/RES/64/292). Cette décision souligne la nécessité d'assurer un accès universel à l'eau pour garantir la dignité et le bien-être de chacun.

Pour Moroni, cette reconnaissance internationale est un appel à l'action. Il est crucial que les autorités locales, avec le soutien des partenaires internationaux, investissent dans des solutions durables pour améliorer l'approvisionnement en eau. Qu'il s'agisse de moderniser les réseaux, de gérer efficacement les ressources en eau ou de sensibiliser la population, chaque initiative est essentielle pour concrétiser ce droit, afin que l'eau ne soit plus un luxe mais un bien accessible à tous.

Rafik Adili

