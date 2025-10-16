Une police prête à agir dans le respect des droits

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 16 octobre 2025 2025-10-16T12:58:00+02:00 Modifier ce post

Une police prête à agir dans le respect des droits. Organisée du 6 au 16 octobre, cette formation a été assurée par un officier et un sous-officier de

DGPSN || Clôture de la Formation en Gestion Démocratique des Foules : Une police prête à Agir dans le Respect des Droits


Une police prête à agir dans le respect des droits

Ce jeudi 16 octobre 2025, la caserne de M'dé a accueilli la cérémonie de clôture du stage de formation en "Gestion Démocratique des Foules, " en présence du Commandant de la Gendarmerie Nationale, du Directeur de Cabinet du Président de l'Union chargé de la Défense, du Ministre de l'Intérieur, du Délégué chargé du Renseignement et du Directeur Général de la Police Nationale.

Organisée du 6 au 16 octobre, cette formation a été assurée par un officier et un sous-officier de la Gendarmerie française, au profit des éléments de la Police et de la Gendarmerie Nationale.

L’objectif de cette initiative est clair : Renforcer les Capacités des Forces de Sécurité à maintenir l’ordre dans le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux. La gestion démocratique des foules repose sur des méthodes d'intervention graduées, centrées sur la désescalade des tensions, la protection des personnes et la préservation de l’espace public.

Les policiers formés sont désormais mieux préparés à répondre aux défis liés aux manifestations, rassemblements ou situations sensibles, avec professionnalisme et maîtrise. Ils réaffirment, à travers cette formation, leur engagement à servir et protéger la population, en alliant efficacité et respect des libertés.

Service Communication de laPoliceNationale

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières