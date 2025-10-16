Une police prête à agir dans le respect des droits. Organisée du 6 au 16 octobre, cette formation a été assurée par un officier et un sous-officier de

DGPSN || Clôture de la Formation en Gestion Démocratique des Foules : Une police prête à Agir dans le Respect des Droits







Ce jeudi 16 octobre 2025, la caserne de M'dé a accueilli la cérémonie de clôture du stage de formation en "Gestion Démocratique des Foules, " en présence du Commandant de la Gendarmerie Nationale, du Directeur de Cabinet du Président de l'Union chargé de la Défense, du Ministre de l'Intérieur, du Délégué chargé du Renseignement et du Directeur Général de la Police Nationale. Ce jeudi 16 octobre 2025, la caserne de M'dé a accueilli la cérémonie de clôture du stage de formation en "Gestion Démocratique des Foules, " en présence du Commandant de la Gendarmerie Nationale, du Directeur de Cabinet du Président de l'Union chargé de la Défense, du Ministre de l'Intérieur, du Délégué chargé du Renseignement et du Directeur Général de la Police Nationale.





Organisée du 6 au 16 octobre, cette formation a été assurée par un officier et un sous-officier de la Gendarmerie française, au profit des éléments de la Police et de la Gendarmerie Nationale.





L’objectif de cette initiative est clair : Renforcer les Capacités des Forces de Sécurité à maintenir l’ordre dans le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux. La gestion démocratique des foules repose sur des méthodes d'intervention graduées, centrées sur la désescalade des tensions, la protection des personnes et la préservation de l’espace public.





Les policiers formés sont désormais mieux préparés à répondre aux défis liés aux manifestations, rassemblements ou situations sensibles, avec professionnalisme et maîtrise. Ils réaffirment, à travers cette formation, leur engagement à servir et protéger la population, en alliant efficacité et respect des libertés.





Service Communication de laPoliceNationale