Une femme violemment agressée par son mari parce qu’elle est sortie sans son « autorisation »

Ce soir, dans un quartier de Moroni, une femme a été violemment agressée par son mari parce qu’elle est sortie sans son « autorisation » selon la victime. Il l’a frappée à plusieurs reprises, allant jusqu’à lui asséner des coups de casque de moto.

Sur la route principale, devant des passants, cette mère de famille a été humiliée publiquement, avant d’être laissée à terre, incapable de marcher. En 2025, les violences persistent. Ils se permettent encore, sans honte, de frapper, d’humilier, de détruire.

La victime, par peur et par manque de moyens, refuse de se rendre à l’hôpital. Elle redoute que sans « l’accord de son mari », sa démarche se retourne contre elle.
Quelle honte !

Nourina Abdoul-djabar

