Un homme, une vision : Dr Karihila redonne vie au dialogue culturel

Naissance de la Diwaniya Al-Hamadiya, un lieu d’échanges pour penser et valoriser la culture comorienne, arabe et internationale. Naissance de la Diwaniya Al-Hamadiya, un lieu d’échanges pour penser et valoriser la culture comorienne, arabe et internationale.





Ce mercredi, le Dr Hamidou Karihila a procédé à l’inauguration de son espace d’échanges pour la promotion de la culture et des traditions comoriennes, arabes, mais aussi de la culture internationale. Ce nouvel espace, baptisé Diwaniya Al-Hamadiya, est installé à son domicile, dans le quartier Sahara.





À travers cette initiative, le Dr Karihila souhaite offrir un cadre de réflexion et de partage où cadres, experts, consultants et étudiants comoriens comme étrangers pourront venir présenter leurs connaissances et débattre autour de thèmes variés d’intérêt collectif. La politique en sera toutefois exclue, afin de préserver la neutralité et l’esprit culturel du lieu.





Bien qu’il soit lui-même un Acteur politique, Dr Karihila, ancien Ambassadeur des Comores en Arabie Saoudite et Secrétaire d'état chargé du monde arabe, se définit avant tout comme un homme de culture. Auteur de plus de cinq ouvrages, il entend faire de la Diwaniya Al-Hamadiya un espace vivant de transmission du savoir et de valorisation des traditions.





De tels espaces existent déjà dans plusieurs pays arabes, notamment en Arabie saoudite, aux Emirats Arabes Unis, à Oman, au Qatar et dans d'autres pays du Golfe où ils jouent un rôle majeur dans la promotion de la culture nationale et dans le dialogue intellectuel. Une fois par semaine ou par mois, un conférencier animera une séance de discussion sur un thème de son choix hors politique et répondra aux questions du public.





La langue retenue pour ces échanges est l’arabe. Les étudiants disposent désormais d’une belle opportunité pour approfondir leurs recherches et enrichir leurs connaissances. Souhaitons bon vent au Dr Hamidou Karihila, un homme de savoir, dont l’engagement en faveur de la culture mérite d’être salué.





Ahmed Bacar