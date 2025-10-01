Un bateau sombré, un port paralysé : la Société Comorienne des Ports critiquée pour son inaction

Un bateau sombré, un port paralysé : la Société Comorienne des Ports critiquée pour son inaction

Depuis plus d'un mois, le bateau Hay Wane gît au fond du port de Moroni, provoquant un véritable embouteillage maritime et paralysant les opérations d’accostage. Et pourtant, la Société Comorienne des Ports (SCP), responsable de la gestion du port, reste silencieuse, laissant la situation se dégrader jour après jour.

Ce dysfonctionnement mine non seulement l’efficacité du port, mais ternit l’image de la SCP et celle de l’Union des Comores à l’international. L’inaction de la Société face à cet incident est inacceptable et suscite une forte indignation au sein de la communauté portuaire et des citoyens.

Face à cette situation, un appel urgent est lancé au gouvernement et au ministère des Transports Maritimes et Aériens : il est impératif d’agir immédiatement pour dégager le petit quai, rétablir la fluidité des opérations et préserver l’image du pays.

Le temps presse. Si la SCP ne réagit pas, les autorités nationales devront prendre le relais pour éviter que Moroni ne reste paralysé et que l’embouteillage au port ne devienne un symbole de négligence nationale.

Ben Omar

