Tempête tropicale Chenge : Communiqué de la Direction Générale de la Sécurité Civile

Tempête tropicale Chenge : Communiqué de la Direction Générale de la Sécurité Civile

Une forte tempête tropicale baptisée Chenge évolue actuellement à l'est des Comores, à environ 2 130 kilomètres des côtes, a annoncé ce mercredi la Sécurité civile.

Selon la DGSC, aucun impact direct n'est prévu sur le territoire dans les 72 prochaines heures. Le temps restera calme à modérément nuageux avec quelques pluies isolées possibles. ©CMM

COMMUNIQUE N°1 DE LA FORTE TEMPETE TROPICALE CHENGE


Selon les informations transmises par l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie, une forte tempête tropicale baptisée CHENGE évolue actuellement loin à l'EST des Comores à environ 2 130 kilomètres de nos côtes.

Selon les dernières informations météorologiques, aucun impact direct n'est prévu au niveau de notre territoire dans les 72 prochaines heures. Le temps restera généralement calme à modérément nuageux, avec quelques pluies isolées possibles.

La Sécurité Civile reste en veille permanente, en coordination avec la Direction Technique de la Météorologie, pour vous informer de toute évolution de la tempéte.

La population est invitée à garder son calme et à suivre les informations officielles de la Sécurité Civile et de la Direction Technique de la Météorologie Comorienne.

En cas d'évolution de la situation, des communiqués réguliers seront diffusés.

Numéros d'urgence : 111,112 (Huri) et 113 (Yas)

