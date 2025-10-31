Tanzanie : Selon l’opposition, plus de 700 personnes auraient été tuées ! La Tanzanie s’embrase. Trois jours après le scrutin présidentiel du 29 octob

Tanzanie : la rue défie la peur, Samia Suluhu Hassan face à la colère populaire







La Tanzanie s’embrase. Trois jours après le scrutin présidentiel du 29 octobre, des manifestations massives continuent d’agiter plusieurs villes du pays. L’armée et la police sont déployées, un couvre-feu est imposé, et l’accès à internet reste perturbé. L’opposition parle de centaines de morts, tandis que le gouvernement nie tout débordement majeur. Le pays vit l’une des crises politiques les plus graves de son histoire récente. La Tanzanie s’embrase. Trois jours après le scrutin présidentiel du 29 octobre, des manifestations massives continuent d’agiter plusieurs villes du pays. L’armée et la police sont déployées, un couvre-feu est imposé, et l’accès à internet reste perturbé. L’opposition parle de centaines de morts, tandis que le gouvernement nie tout débordement majeur. Le pays vit l’une des crises politiques les plus graves de son histoire récente.





L’élection présidentielle, censée renforcer la légitimité de la cheffe de l’État Samia Suluhu Hassan, s’est déroulée dans un climat de méfiance extrême. Les principaux leaders de l’opposition, dont Tundu Lissu, ont été empêchés de concourir. Dans plusieurs régions, des bureaux de vote ont été bouclés, et des observateurs indépendants n’ont pas pu accéder aux centres électoraux.





Dès le soir du vote, des heurts ont éclaté à Dar es Salaam, Mwanza, Arusha et Dodoma. Des bus et des stations-service ont été incendiés, des manifestants ont érigé des barricades. Les forces de sécurité ont répondu par la force.





Selon les sources de l’opposition, plus de 700 personnes auraient été tuées depuis le début des manifestations. Les ONG et agences internationales, plus prudentes, évoquent un bilan « d’au moins une centaine de morts ».





L’ONU s’est dite « profondément alarmée » par les violences et les exécutions sommaires rapportées dans plusieurs régions.





Mais il est difficile de vérifier les informations : l’internet est coupé dans de larges parties du pays, les médias indépendants muselés, et les journalistes étrangers maintenus à distance.





Dans ce brouillard médiatique, les rumeurs prospèrent : certains affirment que la présidente Samia se serait réfugiée dans un lieu sécurisé, d’autres que des biens appartenant à ses proches auraient été ciblés par des manifestants.





Arrivée au pouvoir en 2021 après la mort de John Magufuli, Samia Suluhu Hassan avait été saluée comme la première femme présidente du pays et l’espoir d’un nouvel élan démocratique. En 2023, elle avait levé l’interdiction des rassemblements de l’opposition et relancé un dialogue politique.





Mais en 2025, le virage autoritaire est manifeste : opposition muselée, presse intimidée, société civile réduite au silence.





Cette volte-face a fait voler en éclats l’image de réformatrice qu’elle avait patiemment bâtie.





Les manifestants, jeunes pour la plupart, semblent déterminés à poursuivre leur mouvement malgré la répression.





Le slogan « Haki kwa Wote ! » (« Justice pour tous ! ») se répand dans les rues et sur les réseaux dès que la connexion le permet.





Les chancelleries occidentales appellent à la retenue, tandis que les voisins de la région (Kenya, Ouganda, Rwanda) observent avec prudence la montée des tensions.





Pour l’heure, la présidente Samia conserve le soutien de l’armée et du parti au pouvoir, le Chama Cha Mapinduzi (CCM), colonne vertébrale du système politique depuis l’indépendance. Mais la contestation a fissuré son image d’unité nationale.





Même si la chute du régime ne semble pas imminente, le contrat social tanzanien, lui, vacille.





Les Comores observent avec inquiétude les soubresauts du géant tanzanien, pilier historique de la stabilité régionale.





Si la crise devait s’aggraver, ses répercussions économiques et sécuritaires se feraient sentir jusqu’à Moroni.





La Tanzanie, longtemps modèle d’équilibre et de progrès, se retrouve aujourd’hui confrontée à une question essentielle: Peut-on maintenir la paix sans justice ?





HaYba Jumla Digital African Voice From Moroni