Tadjidine Mmadi, la pépite du centre de formation de l'OM, courtisée par plusieurs clubs

Auteur d'un doublé en Youth League face au Real Madrid et appelé avec l'équipe de France pour la Coupe du monde U20, Tadjidine Mmadi est en train de se faire un nom à Marseille. Le jeune milieu de 18 ans pourrait bien incarner le futur de l'OM.





Pendant des années, le centre de formation de l’OM a été raillé pour son incapacité à sortir des joueurs. Malgré les phénomènes Samir Nasri et Boubacar Kamara, la pépinière phocéenne a eu du mal à faire éclore des talents dignes de ce nom. Ces dernières années, le centre de formation marseillais est pourtant en train de récupérer ses lettres de noblesse. Cette saison, plusieurs joueurs ont même réussi à être performants avec le groupe de Roberto De Zerbi comme Robinio Vaz, Darryl Bakola ou encore Bilal Nadir, qui avait entamé sa formation à Nice.





Dès lors, quelle suite ? L’avenir semble radieux à Marseille mais un nom revient avec insistance : Tadjidine Mmadi. Jeune milieu de terrain polyvalent de 18 ans, le natif de Marseille est en train de gravir les échelons au sein du club phocéen. Après avoir fait ses premières classes au FCLM, il rejoint le centre de formation de l’OM après avoir été sollicité par Nice et Monaco. Un choix évident pour lui : Mmadi avait uniquement envie de rejoindre l’Olympique de Marseille, son club de cœur. Capable d’évoluer à tous les postes dans l’entrejeu, le talent de la génération 2007 a déjà réussi à faire de belles choses sur la Canebière.

Surclassé, il inscrit un doublé face au Real Madrid en Youth League





Très rapidement mis en avant par ses performances, Mmadi a été surclassé avec la génération 2006 dès son année U17. L’occasion pour lui de remporter le championnat avec les U17 en 2023. Dans la foulée, le milieu de 18 ans a remporté la Gambardella avec cette même génération la saison dernière. Fan de Paul Pogba dont il inspire pour sa capacité à récupérer des ballons, casser des lignes et aller marquer des buts. Ayant signé un contrat professionnel en mars dernier avec son club formateur, le joueur d’origine comorienne a été appelé avec l’équipe de France U19 lors des derniers rassemblements. Dans la lignée de ses grandes performances, Tadjidine Mmadi a été retenu pour disputer la Coupe du monde U20 avec les Bleuets.





En attendant de disputer la compétition au Chili dans les prochaines semaines, le Marseillais est en train de marquer les esprits au sein du club phocéen. Auteur d’un incroyable doublé lors de la défaite face au Real Madrid en Youth League (3-2), Mmadi pourrait aspirer prochainement à des premiers appels dans le groupe professionnel. En attendant, le joueur continue de performer et attise les convoitises. Selon nos informations, des clubs européens le suivent déjà de très près et il pourrait y avoir des offres dans les prochains mois. ©Foot Mercato