R.O.C. comme "UN ROCK" : La Nième Métamorphose de l’Opposition Comorienne

Le paysage politique comorien est une scène mouvante où les sigles se succèdent, se recyclent et se décomposent, au rythme des ambitions personnelles. La dernière trouvaille en date s'appelle R.O.C., pour Rassemblement de l'Opposition Comorienne. Un acronyme qui se veut évocateur de solidité, de force, de résistance, tel "un rock". Mais à y regarder de près, ce "roc" est déjà fissuré, miné par ses contradictions internes et par la vieille maladie de l'opposition comorienne : la guerre des chefs.





Le syndrome des coalitions éphémères





Depuis l’avènement du multipartisme, l’opposition comorienne n’a jamais cessé de se diviser, de se recomposer et de se renommer. Chaque échec électoral accouche d’une nouvelle coalition, toujours présentée comme la "solution" ou "l’alternative". Mais au fond, le problème reste le même : l’absence d’un programme politique clair et la domination des querelles d’ego.





Le R.O.C. n’échappe pas à cette règle. Derrière l’apparente unité se cache un jeu de rivalités et de méfiances. Chacun rêve de diriger, aucun n’accepte de suivre. C’est la guerre des chefs, éternel frein à leur crédibilité.





Anjouan : une population qui dit non





Leur passage à Anjouan en a été l’illustration la plus flagrante. Loin de mobiliser les foules, les leaders du R.O.C. ont trouvé face à eux une population indifférente, parfois même hostile, consciente que cette opposition ne propose rien d’autre qu’un rejet du Chef de l’État. Les Anjouanais ont choisi la stabilité plutôt que le chaos.





Mohéli : une opposition sans ancrage





À Mohéli, le constat a été identique : pas d’élan populaire, pas d’adhésion. Les habitants de l’île n’ont pas suivi le discours creux et répétitif d’une opposition plus occupée à dénigrer le Président Azali Assoumani qu’à offrir des perspectives d’avenir.





Paris, le 4 octobre : le fiasco en diaspora





Ce samedi 4 octobre à Paris devait marquer l’apothéose de la tournée du R.O.C. Annoncé comme une démonstration de force, l’événement s’est soldé par un échec : réunion à huis clos, faute de mobilisation de la diaspora comorienne. Loin de galvaniser, le discours hostile et stérile a laissé de marbre une communauté qui attend des solutions, pas des slogans.





Un seul mot d’ordre : "sortir Azali"





Le R.O.C. se résume en réalité à un seul objectif : faire partir Son Excellence le Président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, par tous les moyens. Mais cette obsession démontre leur faiblesse : incapables de convaincre dans les urnes, incapables de présenter un projet, ils misent sur la déstabilisation et les manœuvres de coulisses.

Cette démarche est non seulement antidémocratique, mais elle piétine la souveraineté du peuple comorien, qui a choisi son président de manière légitime et démocratique.





OUI , un R O C fissuré par la guerre des chefs





Le "roc" qu’invoquent ces opposants n’est qu’un mirage politique. Derrière le sigle se cache une coalition fragile, minée par la guerre des chefs et coupée du peuple.

Face à cela, le Président Azali Assoumani demeure l’incarnation de la légitimité démocratique et de la stabilité nationale. Le peuple comorien n’a pas besoin d’aventuriers politiques, mais d’un leadership ferme et d’un projet clair pour l’émergence.





En vérité, le seul roc solide sur lequel le pays peut s’appuyer aujourd’hui, c’est l’unité nationale, la paix et la continuité de l’État.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Paris le 4 octobre 2025