Renforcement de la Sécurité aux Frontières : Réunion Stratégique à Anjouan

Sur instruction du Ministre de l’Intérieur M. MOHAMED Ahmed Assoumani, du Ministre des Transports, une réunion de haut niveau s’est tenue ce mardi 7 octobre au commissariat central de la police de Mutsamudu. Elle a réuni l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des frontières nationales, notamment les services des ports et aéroports de l’île d’Anjouan.

Cette rencontre s’est déroulée en présence du Directeur général de la Police et de la Sûreté nationale, M. NASSIF Kaissane, soulignant l’importance accordée à cette initiative par les autorités nationales.

L’objectif principal de cette réunion était de sensibiliser les parties prenantes à la nécessité de renforcer les dispositifs de sécurité et de sûreté aux frontières. Cette mobilisation fait suite à un rapport ayant relevé plusieurs faiblesses dans les points d’entrée du territoire. Il a été rappelé que la sécurité nationale doit être inclusive, nécessitant la collaboration étroite de tous les services concernés.

Au terme des échanges, plusieurs mesures concrètes ont été décidées, dont la mise en place de deux commissions :

  • La première travaillera en synergie avec les services portuaires,
  • La seconde avec les services aéroportuaires.
Ces commissions auront pour mission de coordonner les efforts face aux différentes menaces sécuritaires, notamment la lutte contre les crimes transnationaux tels que le trafic de drogue et les migrations clandestines.

La réunion a été jugée constructive. Elle marque le début d’un renforcement opérationnel de la sécurité aux frontières, avec l’implication active de tous les acteurs concernés, dans une approche coordonnée et durable.

Service Communication DGPSN

