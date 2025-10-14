Qui est le Général Pikulas Démosthène, nouveau chef d'État-major des armées de Madagascar ?

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 14 octobre 2025 2025-10-14T13:20:00+02:00 Modifier ce post

Qui est le Général Pikulas Démosthène, nouveau chef d'État-major des armées de Madagascar ? Originaire de Maintirano, il a dirigé notamment le Centre.

Qui est le Général Pikulas Démosthène, nouveau chef d'État-major des armées de Madagascar

Le Général de Division Pikulas Démosthène, nommé chef d’état-major de l’armée malgache, est un officier supérieur issu de l’armée de terre, où il a exercé plusieurs fonctions de commandement et de formation. 

Originaire de Maintirano, il a dirigé notamment le Centre de Coordination Opérationnelle contre le Kere (CCOK), chargé de la gestion des secours humanitaires dans le sud du pays, puis l’Académie Militaire d’Antsirabe (ACMIL), qu’il a commandée de 2019 à 2023. 

Promu Général de Brigade en 2021, puis Général de Division en 2025, il a participé à des programmes de coopération militaire, notamment avec la Chine et la France, et contribué à la formation des officiers et à la coordination des opérations de sécurité et de gestion de crise.

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières