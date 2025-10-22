Pneus brûlés sur la piste de l'aérodrome de Moheli : auteurs et dégâts ! L'objectif de leur intervention n'a aucune finalité si ce n'est que de montre

3 pneus brûlés sur la piste de l'aérodrome de Moheli





Auteurs : inconnus. Dégâts: 3 pneus usagés brûlés.







Faute de rassurer les moheliens sur quoi que ce soit, les emergentistes locaux amateurs de bronzage sur ce même aérodrome dépourvu de tout même d'une sécurité digne s'élèvent de part et d'autre pour faire la morale et vilipender tous ceux qui sont contre le régime vomi par la majorité des comoriens. Ce sont eux leurs coupables désignés. Faute de rassurer les moheliens sur quoi que ce soit, les emergentistes locaux amateurs de bronzage sur ce même aérodrome dépourvu de tout même d'une sécurité digne s'élèvent de part et d'autre pour faire la morale et vilipender tous ceux qui sont contre le régime vomi par la majorité des comoriens. Ce sont eux leurs coupables désignés.





L'objectif de leur intervention n'a aucune finalité si ce n'est que de montrer à leur chef à Moroni qu'ils ont de la voie et esperer faire une photo avec le vizir émirati Azali ou son hériter lors de leur prochaine visite sur l'île oubliée de Moheli. Ou esperer une petite nomination de pacotille si gratification il y en a. Ils vont s'estimer heureux si on leur laisse quelques miettes du gâteau. Et ils seront contents comme des enfants à qui on donne un bonbon.





C'est la preuve ultime que les moheliens souffrent dans leur ensemble, c'est la course à la survie, obligés de se ridiculiser, faire la danse du ventre quitte à renier les siens , les menacer , quitte à les massacrer parfois pour bien se faire voir et avoir des miettes. Ce n'est pas de leur propre gré mais le désespoir les poussent à jouer les bouffons du roi. Ils faut parfois essayer de les comprendre.





L'énergie déployée pour faire de ce non évènement, un évènement planétaire en faisant usage de la diffamation et de la calomnie n'a fait que rappeler au monde entier que le meilleur ennemi du mohelien c'est le mohelien lui-même. Faire passer les moheliens pour des terroristes , cette fois ci plus besoin de Ridja, les moheliens se suffisent eux-mêmes désormais.





Djamal Eldine Issoufa