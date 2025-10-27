Plan Comores Émergent : 100 millions d’euros pour réaménager et moderniser le Port de Moroni

Plan Comores Émergent : 100 millions d'euros pour réaménager et moderniser le Port de Moroni. Les travaux prévoient l'extension du quai, l'aménagement

Lancement officiel du Corridor Maritime : 11 HECTARES, 100 MILLIONS D’EUROS, LE PORT DE MORONI CHANGERA D’ÉCHELLE


Plan Comores Émergent : 100 millions d’euros pour réaménager et moderniser le Port de Moroni

Le projet d’aménagement du corridor maritime du commerce régional (PACMFCR) vient d’entrer dans sa phase concrète. Lancé officiellement ce lundi 27 octobre 2025 au palais de Hamramba, ce vaste chantier d’infrastructure maritime marque un tournant stratégique pour l’Union des Comores.

Doté d’un budget colossal de 100 millions d’euros, le projet bénéficie du soutien conjoint de la Banque Africaine de Développement (BAD), de l’ONUDI, de la Commission de l’Océan Indien (COI) et du gouvernement comorien. Son site principal, le port de Moroni, sera entièrement réaménagé et modernisé pour devenir un hub régional.

Les travaux prévoient l’extension du quai, l’aménagement d’un terre-plein de 11 hectares, la création de voies d’accès modernisées ainsi qu’une zone économique spéciale destinée à dynamiser les activités commerciales et industrielles du pays.

Au-delà du port de Moroni, le corridor maritime intégrera aussi plusieurs ports secondaires, assurant une meilleure connectivité entre les îles de l’Union et les marchés régionaux. Lors de la cérémonie de lancement, Claude Ben Ali Bacar, Directeur Général des Ports des Comores, a salué « les efforts géants du président Azali Assoumani et du gouvernement pour faire du Plan Comores Émergent une réalité concrète ».

Avec cette extension ambitieuse de 11 hectares, Moroni se positionne désormais comme une porte maritime compétitive, capable d’accueillir davantage de flux, de renforcer la sécurité logistique et d’ouvrir une nouvelle ère économique pour les Comores.

SCP - Société Comorienne des Ports

