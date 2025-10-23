Nairobi : L'ancien ministre Souef Kamalidine nommé à l'EASF (East African Standby)

M. Kamaldine Soeuf Chef de l'Administration et des Finances de l'EASF


Nairobi : L'ancien ministre Souef Kamalidine nommé à l'EASF (East African Standby)

M. Kamaldine Souef, ancien directeur général des Douanes, ancien Ministre de l’Economie Numérique, des Postes et Télécommunications est nommé responsable du Département Administration et Finance de l'East African Standby Force à Nairobi.

La Force en Attente de l’Afrique de l’Est (EASF) est une organisation régionale dont le mandat est de renforcer la paix et la sécurité dans la région de l’Afrique de l’Est. Elle fait partie des cinq forces régionales multidimensionnelles de la Force Africaine en Attente (FAA), composée de composantes militaires, policières et civiles.

L’EASF a été créée en tant que mécanisme régional destiné à fournir une capacité de déploiement rapide de forces pour mener des opérations de prévention, d’intervention rapide, de soutien ou de stabilisation de la paix, ainsi que d’imposition de la paix.

