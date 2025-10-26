Msaidié : « Nous nous préparons méticuleusement à rééditer le GWA NDZIMA pour 2029 »

Notre ami l’ancien député et membre pendant 6 ans de la CENI m’a interpellé hier sur la transparence des élections dans notre pays et mon fa...



Notre ami l'ancien député et membre pendant 6 ans de la CENI m'a interpellé hier sur la transparence des élections dans notre pays et mon fameux slogan de « gwa ndzima ». Effectivement il y a lieu d'aborder le sujet tant il est devenu subjectivement passionnel.





Comme tout le monde le sait les élections relèvent purement et simplement du rapport de force, réguler par des textes et par la mobilisation effective des hommes et des femmes. Il va sans dire que gagne les élections celui ou celle qui a su mobiliser les hommes et le les femmes tout au long du processus électoral. Alors Monsieur Latuf la transparence exige des acteurs d’être à la hauteur de l’enjeu.





Et l’enjeu de départ c’est comme tout le monde le sait les moyens de faire campagne. Elles se constituent des ressources humaines et financières. Malheureusement pour les uns et heureusement pour les autres les deux instruments stratégiques pour relever le défi manquaient cruellement à l’appel pour 99,98% des candidats de l’opposition. La preuve palpable a été donnée par l’impossibilité d’organiser ne serait ce qu’un meeting à l’exception de trois d’entre eux dans ce qu’ils considéraient comme étant leur fief. L’autre preuve de ce mwendo wa nkanrobwe est le fait qu’à la veille du scrutin la plupart d’entre eux,pour ne pas dire tous,était à la recherche de leurs représentants dans les bureaux de vote.





Comment alors Bwana Latuf Mtukufu prétendre dans ces conditions gagner une élection à moins de faire appel au miracle de l’enfant Jésus?





Cher Latuf compte tenu de votre expertise de 6 ans à la CENI vous avez le devoir de nous dire ce qui fait défaut dans nos textes électoraux pour mieux aborder l’échéance de 2029. Personnellement je sais que les textes ne sont pas à blâmer ou pour si peu. Par contre il de notre devoir à tous de faire le procès des partis politiques et des candidats libres qui participent aux élections.





En effet une élection est plus qu’un match de football. L’entraînement est permanent pour pouvoir choisir les meilleurs candidats y compris en ayant recours à des sondages. Il faut aussi avoir une base militante aguerrie dans toutes les circonscriptions et bien évidemment il faut avoir les moyens financiers. Si tout cela n’est pas disponible alors il ne faut pas s’étonner si l’autre partie qui s’est bien préparée gagne dès le premier tour, donc GWA DZIMA.





Monsieur Latuf vous et vos autres amis vous êtes très loin d’être prêt pour 2029 et nous dans la CRC nous nous préparons méticuleusement à rééditer le GWA NDZIMA pour 2029.





Houmed Msaidie