Madagascar : Le CAPSAT rejoint les manifestants et appelle à la désobéissance





Des militaires du Corps d'administration des personnes et des services de l'armée de terre (CAPSAT) ont quitté samedi leur caserne de Soanierana pour rejoindre les manifestants sur la place du 13-Mai à Antananarivo.





Dans une vidéo diffusée dans la matinée, ils ont appelé l'armée, la gendarmerie et la police à "unir leurs forces" et à "refuser d'être payés pour tirer" sur les manifestants.





"Refusons les ordres de tirer sur nos amis, nos frères et nos sœurs", ont déclaré les soldats, exhortant leurs collègues à quitter les palais présidentiels et à les rejoindre.





Ils ont également demandé aux militaires de l'aéroport d'Ivato d'empêcher tout décollage. Le pays traverse une crise politique depuis le 25 septembre. Les manifestations contre les coupures d'eau et d'électricité se sont transformées en contestation du président Andry Rajoelina. L'ONU recense au moins 22 morts. Texte ©CMM