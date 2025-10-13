Madagascar : La diffusion du discours d'Andry Rajoelina reportée !

Madagascar : La diffusion du discours d'Andry Rajoelina reportée ! En réaction, le général Pikulas, chef de la CEMA, est arrivé sur place pour servir.

Dernière minute : En raison des négociations en cours, la diffusion du discours du président a été reportée à 21h30.

Un groupe de soldats armés menace de prendre le contrôle des médias d'État.

En réaction, le général Pikulas, chef de la CEMA, est arrivé sur place pour servir de médiateur, organiser et prendre en charge la situation. Pour ces raisons, la diffusion du discours du Président de la République est reportée à 20h30. 

Présidence de la République de Madagascar

Le discours était prévu à 19h00.

