L'Hypocrisie au Grand Jour : Quand l'architecte du pillage se fait censeur de la Nation !







L'enceinte solennelle de l'Assemblée, censée être le temple de la probité, a récemment été le théâtre d'une prestation oratoire sidérante. On a pu y entendre le député L'enceinte solennelle de l'Assemblée, censée être le temple de la probité, a récemment été le théâtre d'une prestation oratoire sidérante. On a pu y entendre le député Ibrahim Ali Mzimba , pseudo-avocat, pseudo-opposant, mais véritable maestro de l'opportunisme, se draper dans la toge de l'intégrité pour dénoncer les maux qu'il a lui-même contribué à engendrer.





L'Éloquence du Caméléon









La Banque Centrale elle-même est interpellée : il exige qu'elle fonctionne « au gré des intérêts du pays, du peuple et des citoyens ». En apparence, une déclaration digne d'un tribun.





Anjouanais, La Contradiction Flagrante : Un Miroir d'indignité. C'est ici que l'art oratoire doit céder la place à la mémoire politique. Les peuples Comoriens Mohéliens ne sont ni amnésique ni une assemblée de « benêts incultes ».





Qui donc est ce donneur de leçon ?





Sieur Ibrahim Ali Mzimba a fait de la défense des entreprises étrangères éphémères et mafieuses sa spécialité lucrative. Sa réputation et sa carrière ne se sont-elles pas plutôt bâties sur sa capacité à légaliser le pillage ? Son rôle, en tant que conseil, consistait à défendre devant les tribunaux les projets foireux portant la signature de l'État comorien, permettant ainsi à des entités obscures d'endetter le pays avant de s'évaporer. Dénoncer aujourd'hui le « pilleur étranger » après avoir été son principal architecte de la défense légale et son plus fin connaisseur des failles du système, relève d'une schizophrénie politique ou d'un cynisme abyssal.





Son rôle de « taupe » au sein de la pseudo-opposition lors de la dernière farce électorale présidentielle où il a servi de directeur de campagne pour le parti JUWA avant de se déclarer ouvertement au service du régime sanguinaire d'Azali ne fait qu'accentuer son profil de traître à la nation. Il ne fonctionne qu'au gré de ses intérêts personnels, changeant de casaque avec la vélocité d'un opportuniste crasseux.





Ses actions et prises de position passées, entachées d'un ethnocentrisme suprémaciste hégémonique à l'encontre des Anjouanais, contredisent l'image d'un défenseur de l'unité nationale et de l'intérêt général.





Le Verdict de l'Histoire





Ce discours n'est pas une dénonciation : c'est une stratégie de diversion. Sieur Mzimba tente de projeter sur d'autres les crimes économiques qu'il a lui-même orchestrés. Sa plaidoirie en faveur d'une meilleure gestion de la Banque Centrale ou d'une réglementation stricte n'est qu'un artifice rhétorique pour masquer sa propre implication dans la destruction du tissu économique national.





Le véritable danger pour les Comores n'est pas seulement l'investisseur étranger, mais l'élite nationale corrompue et sans scrupule qui lui ouvre la porte. Sieur Mzimba est le parangon de cette caste : un opportuniste éloquent qui prend son peuple pour des ignorants, croyant que l'effet de l'instant effacera l'historique de sa félonie.





Les Comoriens, qu'il traite avec tant de condescendance, savent qui est l'architecte du chaos et qui est le démolisseur de la souveraineté économique. L'histoire, à défaut de la justice actuelle, ne sera pas dupe de cette performance théâtrale, mais gravera son nom parmi les plus grands traîtres de la nation.





L'Urgence d'une Refondation : Vers le modèle Confédéral





Face à l'indignité de ces élites louvoyantes, qui exploitent les failles d'un État centralisé pour s'enrichir et semer la discorde, la seule réponse viable n'est pas la simple indignation, mais la refondation institutionnelle. Le spectacle de l'hypocrisie d’Ibrahim Ali Mzimba n'est que le symptôme criant d'un système à bout de souffle.





Pour un pays archipélagique comme les Comores, où la cohésion et la justice se jouent sur la reconnaissance des spécificités insulaires, la solution réside dans l'instauration d'une Confédération véritable.





Ce modèle, le seul adapté à notre géographie et à notre histoire, permettrait :





D'équilibrer les pouvoirs et de distribuer de manière équitable les ressources et les responsabilités entre les îles.





D'ériger des contre-pouvoirs locaux solides qui rendraient impossible la mainmise totale d'une clique basée à Moroni sur les richesses nationales.





De cimenter la concorde en faisant de la diversité insulaire une force institutionnelle plutôt qu'une source permanente de tension.





L'heure n'est plus aux accommodements avec les traîtres ni aux critiques stériles. Elle est à l'appel solennel et unanime pour une nouvelle Assise Nationale de Refondation , qui enterre définitivement les pratiques oligarchiques du centralisme d’État qui ne profite qu’à des groupuscules de véreux.





Elle seule permettra de rétablir la souveraineté des peuples dans toutes ses composantes Anjouan, Mohéli, et Ngazidja-Comore unies dans la diversité et la dignité.





L'heure est à l'appel solennel et unanime pour une nouvelle Assise Nationale de Refondation, qui enterre définitivement les pratiques oligarchiques du centralisme.





Seule une structure confédérale robuste mettra hors d'état de nuire ces opportunistes et garantira que la souveraineté économique et politique serve enfin l'intégralité du peuple comorien. C'est le prix de notre survie et de notre dignité.





Finir l'ère des vautours : la Confédération, rempart de notre Dignité !





Vive la Confédération des Comores Souveraines !



