Fin de l'accueil et du séjour des migrants Est africains à Mitsamiouli


Mitsamiouli : Les migrants ont été évacués par la Gendarmerie !

Après la prière du vendredi, les habitants de Mitsamiouli ont observé l'arrivée des bus de la gendarmerie venant évacuer les migrants débarqués à la plage de la ville à l'aube du lundi 27.

En effet, l'état Comorien a pris ses responsabilités pour reprendre les migrants de diverses nationalités Est africains hébergés par la ville de Mitsamiouli pour trouver une issue conventionnelle.

Du foyer Adcs en J1 au foyer ADM où ils étaient hébergés jusqu'à ce vendredi 31 octobre, ont laissé une vive émotion des femmes Mitsamiouliennes du quartier de Djao leur souhaitant une prise en charge meilleure.

Fayssoile Moussa

