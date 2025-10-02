Le Directeur Général de l’ORTC reçu en audience par le président Azali

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 02 octobre 2025 2025-10-02T16:23:00+02:00 Modifier ce post

Le Directeur Général de l’ORTC reçu en audience par le président Azali. Cette rencontre a été l’occasion pour le Directeur Général de présenter au Che

Le Directeur Général de l’ORTC reçu en audience par le président Azali

Ce jeudi 02 octobre 2025, au palais présidentiel de Beit-Salam, le Directeur Général de l’ORTC a été reçu en audience par Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani, Président de l’Union des Comores.

Cette rencontre a été l’occasion pour le Directeur Général de présenter au Chef de l’État le bilan de sa première année à la tête de la Radio et Télévision des Comores.

Il a également informé le Président de la République de la fin de la convention liant l’ORTC à Thema, tout en exposant les perspectives et projets stratégiques envisagés pour les prochaines années, afin de renforcer le rôle de l’ORTC dans le paysage médiatique national et international. Ortc

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières