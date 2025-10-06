Le code de la route, un casse tête aux Comores

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 06 octobre 2025 2025-10-06T09:40:00+02:00 Modifier ce post

Le code de la route, un casse tête aux Comores À Moroni, comme dans les autres chefs lieux, j'imagine, le comportement routier de certai...

Le code de la route, un casse tête aux Comores



À Moroni, comme dans les autres chefs lieux, j'imagine, le comportement routier de certains officiels interpelle. 

La faiblesse du réseau routier engendre une circulation difficile, que chacun subit avec patience et discipline. 

Pourtant, une catégorie de conducteurs semble se placer au dessus de la loi : les voitures officielles et celles de l'armée, pas toutes. 

Ces véhicules, censés incarner l'ordre et le respect des règles , se permettent trop souvent de doubler les filles en toute illégalité, au mépris des usagers et du code de la route. 

Ils transforment en terrain d'arbitraire, créant colère et sentiment d'injustice chez les citoyens, or, la loi est claire, seules les voitures prioritaires en intervention et les ambulances bénéficient d'une dérogation. 

Pire encore, un nombre inquiétant de véhicules circulent sans plaques d'immatriculation. 

Cette absence de traçabilité est une entorse à la sécurité publique, car elle rend impossible toute responsabilité en cas d'accident.

Daoud Halifa

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières