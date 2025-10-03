La réorganisation des horaires de travail doit être suivie par une hausse des salaires. Une telle mesure constituerait une compensation équitable, per

Réorganisation des horaires de travail







Suite à la mise en place de la réorganisation des horaires de travail, je souhaite exprimer mes profondes inquiétudes quant aux impacts de cette mesure imposée dans certaines institutions publiques et financières de notre pays. Suite à la mise en place de la réorganisation des horaires de travail, je souhaite exprimer mes profondes inquiétudes quant aux impacts de cette mesure imposée dans certaines institutions publiques et financières de notre pays.





Si cette réorganisation a pour objectif affiché d’améliorer la qualité du service rendu à la population, elle entraîne en réalité un déséquilibre entre vie professionnelle et familiale, alourdissant davantage la charge des travailleurs. Ces derniers font déjà face à des salaires insuffisants, qui ne suivent pas l’inflation, et à un coût de la vie devenu de plus en plus insoutenable.





C’est pourquoi j’appelle le Gouvernement à accompagner cette réforme par une hausse significative des salaires. Une telle mesure constituerait une compensation équitable, permettrait de préserver le pouvoir d’achat des travailleurs et garantirait un climat social apaisé, condition indispensable à la réussite de toute politique publique.





Il est de la responsabilité de l’État de replacer la justice sociale et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités.





Mohamed Abdoul Bastoi

