La majorité des Comoriens vivent au moins une pauvreté modérée...

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 15 octobre 2025 2025-10-15T12:46:00+02:00 Modifier ce post

La majorité des Comoriens vivent au moins une pauvreté modérée...Classées depuis 2019 parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure..

La majorité des Comoriens vivent au moins une pauvreté modérée et déplorent la situation économique du pays


Plus de six citoyens sur 10 qualifient de mauvaise la situation économique du pays.

La majorité des Comoriens vivent au moins une pauvreté modérée...

Classées depuis 2019 parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, les Comores demeurent une économie largement dépendante des exportations agricoles –notamment la vanille, le girofle et le ylang-ylang – ainsi que de la pêche (Union des Comores, 2019).

En 2024, le pays a enregistré une légère reprise économique, avec une croissance du produit intérieur brut (PIB) passant de 3% à 3,4%, soutenue par la consommation des ménages, une inflation maîtrisée et les transferts de fonds de la diaspora. La masse monétaire a augmenté de 5,1% pour s’établir à environ U.S. $538 millions à fin décembre 2024, contre U.S. $512 millions un an plus tôt (Banque Mondiale, 2025).

Cependant, cette amélioration reste trop modeste pour infléchir durablement la pauvreté et les inégalités persistantes.

Le chômage des jeunes et le sous-emploi incitent le gouvernement à promouvoir le travail décent, à soutenir les jeunes et les femmes à travers des programmes cibles et à renforcer les filières de formation professionnelle (Organisation Internationale du Travail, 2024). L’industrie, le tourisme et les services modernes peinent à se développer, tandis que les infrastructures limitées freinent l’investissement et la compétitivité économique (Banque Africaine de Développement, 2024). A cela s’ajoutent les effets des changements climatiques et les catastrophes naturelles récurrentes, qui menacent les moyens de subsistance et accentuent la précarité (Institut des Relations Internationales et Stratégiques, 2019).

La majorité des Comoriens vivent au moins une pauvreté modérée...

La première enquête d’Afrobarometer aux Comores a exploré l’opinion des citoyens sur leurs conditions de vie ainsi que la situation économique nationale. Les résultats indiquent que la majorité des répondants déclarent avoir manqué au moins quelques fois de revenus, de nourriture, de soins médicaux, d’eau potable ou encore de combustible pour la cuisson au cours de l’année écoulée.

Trois quarts de la population vivent dans une pauvreté modérée ou élevée, reflet d’une situation économique nationale jugée mauvaise par près des deux tiers des répondants.

Pour la majorité, la situation économique du pays s’est détériorée au cours des 12 derniers mois, et seuls un sur quatre espèrent une amélioration dans l’année à venir.

Face à ce constat, la désapprobation du gouvernement est massive. Plus de huit Comoriens sur 10 critiquent sa gestion de l’économie et sa capacité à stabiliser les prix, à créer des emplois, à réduire la pauvreté ou à combler les inégalités entre les riches et les pauvres.

Faissoil Youssouf, is a statistician at Comores Finance Consulting (Con.Fin.Co), Afrobarometer's national partner in the Comoros.

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières