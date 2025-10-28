«Il n’y a aucun survivant» : au Kenya, un avion s’écrase ! L’avion avait décollé de la station balnéaire touristique de Diani et faisait route vers le

«Il n’y a aucun survivant» : au Kenya, un avion s’écrase et fait 11 morts, dont 8 Hongrois et 2 Allemands







Un petit avion avec 11 personnes à bord s’est écrasé mardi au Kenya, tuant tous les passagers à son bord, soit huit Hongrois et deux Allemands, ainsi que le capitaine kényan de l’appareil, a indiqué la compagnie aérienne Mombasa Air Safari Limited. Un petit avion avec 11 personnes à bord s’est écrasé mardi au Kenya, tuant tous les passagers à son bord, soit huit Hongrois et deux Allemands, ainsi que le capitaine kényan de l’appareil, a indiqué la compagnie aérienne Mombasa Air Safari Limited.





L’avion avait décollé de la station balnéaire touristique de Diani et faisait route vers le parc du Masaï Mara lorsqu’il s’est écrasé vers 5H30 (2H30 GMT), selon l’Autorité de l’aviation civile kényane (KCAA). Le patron de Mombasa Air Safari a confirmé l’accident impliquant «un de (ses) avions» et indiqué que dix passagers -huit Hongrois, deux Allemands- et le commandant de bord kényan se trouvaient à bord.





Des accidents fréquents





«Malheureusement, il n’y a aucun survivant», a déclaré John Cleave dans un communiqué, citant des informations préliminaires, ajoutant qu’une équipe d’intervention d’urgence avait été mobilisée. «Nos pensées et nos prières accompagnent toutes les personnes touchées par ce tragique événement», a-t-il ajouté.





Les accidents de petits avions sont fréquents dans le pays d’Afrique de l’Est. En août, un avion léger appartenant à l’ONG médicale Amref s’est écrasé dans la banlieue de la capitale Nairobi, faisant six morts et deux blessés.





Par Le Figaro avec AFP