Me référant sur les apparitions de ceux à qui nous estimons relativement à raison comme des exemples pour certains, dans une moindre mesure, des mauvais en fonction du bord politique que l'on s'identifie :





Il s'agit des sorties de Boléro et de son ami communément appelé AAA .





Ayant été proche du président Azali des années durant, excepté en 2024, il m'arrive régulièrement à me poser des questions sur ce qu'est devenu, mon frère Azali, comme on se qualifie entre nous , en dépit des divergences d'appréciation de la situation à l'occasion de nos différentes rencontres.





Bref, ces deux « missives » de nos brillants intellectuels, il faut les lire avec beaucoup de discernement, car, cachent beaucoup de non dits.





Formulées avec beaucoup de finesse. Ces missives décrivent l'état actuel du bord Azali, s'adressent à ce dernier. Lisez donc comme « des lettres non écrites », comme aiment le dire les Comoriens.





La responsabilité de cette situation incombe au président Azali qui fait preuve de laxisme avéré. Nous vous suggérons ici une analyse de cette situation.





Comme tout dirigeant avec longévité de pouvoir finit toujours par vivre le vécu d'Azali aujourd'hui. Azali est à la tête des Comores depuis des longues années, plusieurs mandats cumulés avec des interruptions.





Au fil du temps, certains dirigeants perdent la rigueur et la fermeté qui caractérisent leurs débuts. Les mêmes batailles répétés, les crises récurrentes et la pression constante peuvent mener à un certain relâchement ou à un choix stratégique de laisser aller pour préserver ses forces.





Cela peut conduire à un affaiblissement des contre-pouvoirs, lorsqu'un président concentre trop de pouvoir, il s'entoure des fidèles, qui avec le temps, prennent des libertés et abusent de leur position.





Si donc les institutions de contrôle sont fragilisées ou instrumentalisees, les affaires de corruption et de détournents se multiplient sans être réprimées efficacement, donnant l'impression que le sommet ferme les yeux.





Conséquences des multiples crises, les tensions internes, les querelles au sein du clan présidentiel, rumeurs et instabilité sociale, voire même assassinats politiques et parfois physiques.





Il est possible qu'Azali soit contraint de prioriser certaines urgences par rapport à d'autres. Une de ces conséquences, la corruption et les rumeurs prospèrent, car elles ne sont pas traitées de front. Apparaît donc une érosion de l'autorité.





Comparé à ses mandats précédents, Azali semble avoir perdu une partie de son image de chef ferme, capable d'imposer discipline et respect.. Cela provient d'un changement de stratégie plus conciliant pour éviter les frondes internes , perte de crédibilité vis-à-vis des élites et la population.





Dans un pays où les ressources sont limitées, les tensions économiques amplifient les luttes d'influence et les détournements. Si donc le président ne prend pas de mesures fortes, ces pratiques seront difficiles à éradiquer, même pour un chef.





Le laxisme que beaucoup attribuent à Azali aujourd'hui, ne provient peut-être pas uniquement d'un manque de volonté, mais aussi d'une usure du pouvoir, d'une accumulation des crises et d'un système de gouvernance qui, au fil du temps a laissé proférer les dérives , là où autrefois Azali apparaissait comme comme un capitaine ferme, il semble aujourd'hui comme en gestion de turbulences que maître de la tempête.





Mais dans un contexte où la population réclame plus de justice et transparence, cette posture d'aggraver la défiance, déjà profonde envers l'Etat.





Daoud Halifa