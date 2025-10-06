"Il est important de garantir la tranquillité partout dans les coins de nos îles"

Le Chef de l'État SEM Azali Assoumani a insisté sur la responsabilité des parents dans le but de préserver et d'accentuer la paix en respectant les règles de voisinage.

Le Président des Comores SEM Azali Assoumani à Ngadzale -Salamani


"Il est important de garantir la tranquillité partout dans les coins de nos îles"

Lundi 6 octobre 2025, le Chef de l'État comorien SEM Azali Assoumani accompagné des Gouverneurs, Dr Zaidou Youssouf et Chamina, respectivement d'Ajouan et Mohéli, du Président de l'Assemblée nationale, des ministres et des membres de son cabinet cabinet, s'est déplacé pour adresser un message des condoléances aux familles des victimes suite aux conflits entre Ngadzale et Salamni.

Le Gouverneur a salué vivement le déplacement de SEM Azali Assoumani dans les localités de Ngadzale - Salamani pour rappeler l'importance de la cohésion sociale et de bien-vivre ensemble. En s'appuyant sur des versets coraniques, le Gouverneur Dr Zaidou Youssouf a mis l'accent sur la paix et la responsabilité de tout un chacun en maintenant un cadre de vie agréable pour tous.

Le Président des Comores, touché par cet événement douloureux, a d'abord demandé de prier pour les victimes. Ses remerciements vont à l'endroit des toutes personnes animées des bonnes intentions, les forces de l'ordre qui ont pu apaiser les altercations violentes.

Le Chef de l'État SEM Azali Assoumani a insisté sur la responsabilité des parents dans le but de préserver et d'accentuer la paix en respectant les règles de voisinage.

" Il est important de garantir la tranquillité partout dans les coins de nos îles", a-t-il indiqué.

Gouvernorat Ndzuwani

