Décès de Moustakim Said Attoumane, ancien Ambassadeur des Comores au Sénégal

L'Ambassade de l'Union des Comores au Sénégal a le profond regret d'annoncer le décès de Son Excellence Monsieur Moustakim Said Attoumane, ancien Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de l'Union des Comores auprès de la République du Sénégal, survenu à Paris, en France, des suites de sa maladie. L'Ambassade de l'Union des Comores au Sénégal a le profond regret d'annoncer le décès de Son Excellence Monsieur Moustakim Said Attoumane, ancien Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de l'Union des Comores auprès de la République du Sénégal, survenu à Paris, en France, des suites de sa maladie.





Haut fonctionnaire d'État, et diplomate chevronné, Son Excellence Monsieur Moustakim Said Attoumane a œuvré sans relâche au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre l'Union des Comores et la République du Sénégal.





De 2015 à 2021, l'Ambassadeur Moustakim a vivement marqué ses empreintes par son dynamisme, et son efficacité dans le raffermissement des liens fraternels entre nos deux peuples frères.





En cette douloureuse circonstance, l'Ambassade présente ses condoléances attristées à sa famille, à ses proches, ainsi qu'au peuple comorien dans son ensemble.





Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde Sa miséricorde infinie et l'accueille dans Son Paradis éternel.





La mission diplomatique informe ses ressortissants qu'une prière sera tenue en sa mémoire à une date qui sera communiquée ultérieurement.





Fait à Dakar le 18 Octobre 2025

