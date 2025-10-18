Décès de Moustakim Said Attoumane, ancien Ambassadeur des Comores au Sénégal

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 18 octobre 2025 2025-10-18T13:03:00+02:00 Modifier ce post

Décès de Moustakim Said Attoumane, ancien Ambassadeur des Comores au Sénégal. De 2015 à 2021, l'Ambassadeur Moustakim a vivement marqué ses empreintes

Communiqué de l'Ambassade des Comores au Sénégal


Décès de Moustakim Said Attoumane, ancien Ambassadeur des Comores au Sénégal

L'Ambassade de l'Union des Comores au Sénégal a le profond regret d'annoncer le décès de Son Excellence Monsieur Moustakim Said Attoumane, ancien Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de l'Union des Comores auprès de la République du Sénégal, survenu à Paris, en France, des suites de sa maladie.

Haut fonctionnaire d'État, et diplomate chevronné, Son Excellence Monsieur Moustakim Said Attoumane a œuvré sans relâche au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre l'Union des Comores et la République du Sénégal.

De 2015 à 2021, l'Ambassadeur Moustakim a vivement marqué ses empreintes par son dynamisme, et son efficacité dans le raffermissement des liens fraternels entre nos deux peuples frères.

En cette douloureuse circonstance, l'Ambassade présente ses condoléances attristées à sa famille, à ses proches, ainsi qu'au peuple comorien dans son ensemble.

Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde Sa miséricorde infinie et l'accueille dans Son Paradis éternel.

La mission diplomatique informe ses ressortissants qu'une prière sera tenue en sa mémoire à une date qui sera communiquée ultérieurement.

Fait à Dakar le 18 Octobre 2025
09, rue Gallieni x Foch Dakar Plateau Sénégal
Tel : +221 33 821 30 56

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières