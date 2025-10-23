Ce qu'il faut retenir du Conseil des ministres de ce mercredi. La séance a été consacrée à l’examen de plusieurs notes et projets de textes portant su

CONSEIL DES MINISTRES

Compte rendu de la séance du mercredi 22 octobre 2025

Palais de Beit-Salam – Moroni







Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 22 octobre 2025 au Palais de Beit-Salam, sous la présidence de Son Excellence le Président AZALI Assoumani.





La séance a été consacrée à l’examen de plusieurs notes et projets de textes portant sur des secteurs stratégiques, notamment l’énergie, l’agriculture, l’éducation, le numérique, la jeunesse et le patrimoine. Le Conseil a salué les efforts de modernisation engagés, tout en formulant des recommandations pour renforcer la coordination et l’efficacité des actions gouvernementales.





POINTS À L’ORDRE DU JOUR PAR MINISTÈRE





MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE





Le Ministre a présenté au Conseil un projet de décret relatif à l’autoproduction d’énergies renouvelables et à l’organisation des mini-réseaux en Union des Comores. Ce texte vise à encadrer et à encourager la production locale d’énergie, notamment solaire, en offrant un cadre normatif pour les projets d’autoproduction et de mini-réseaux communautaires.





Le Ministre a également informé le Conseil de la tenue, dans l’après-midi de ce mercredi, du Forum national de haut niveau sur l’avenir énergétique et la transformation de la SONOLEC. Cette rencontre, à forte portée stratégique, a rassemblé les parties prenantes du secteur pour discuter des pistes de réforme, d’investissement et de modernisation de l’opérateur public.





MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA PÊCHE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE





Le Ministre a soumis une note portant sur l’organisation des Assises nationales de la vanille et du girofle, dans le but de repenser les chaînes de valeur de ces filières porteuses pour l’économie comorienne.





Il a également présenté une note relative à l’inauguration des pistes agricoles à Anjouan. Si cette note a été bien accueillie par le Conseil, plusieurs remarques ont été émises, notamment sur la nécessité de mieux étudier les problématiques liées à l’exportation des produits de rente. Le Conseil a en outre recommandé de dissocier l’événement d’inauguration des pistes de celui des Assises nationales, afin de préserver la lisibilité et l’efficacité des deux initiatives.





MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE, DE LA SCIENCE ET DE L’INNOVATION





Le Ministre a informé le Conseil de l’ouverture officielle de l’École Nationale de Formation aux Métiers Agricoles et au Développement rural (ENFAD), située à Wanani, sur l’île de Mohéli. Cette école a pour objectif de renforcer les compétences nationales dans le secteur agricole, en formant des professionnels qualifiés au service du développement rural.





Le Ministre a également présenté une note relative à la création des centres d’insertion professionnelle pour les jeunes, appelés « centres Sowo Lahazi ». Ces structures auront pour mission d’accompagner les jeunes dans leur parcours d’insertion professionnelle, à travers des formations, des stages, et des conseils adaptés. Ils s’inscrivent dans le cadre de l’initiative présidentielle « Un jeune, un emploi ».





MINISTÈRE DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE





Le Ministre a présenté une note sur la création d’un pôle de compétences en technologies numériques, couplée au lancement de caravanes STEM itinérantes à travers les trois îles. Ce programme vise à réduire la fracture numérique, à promouvoir les filières scientifiques et technologiques auprès de la jeunesse, et à créer un environnement propice à l’innovation.





Le Conseil a salué cette initiative ambitieuse et a recommandé que le Ministère poursuive ses démarches de mobilisation de financements extérieurs pour garantir la mise en œuvre effective du projet.





MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DE LA CULTURE ET DES ARTS





Le Ministre a informé le Conseil d’une demande complémentaire d’informations formulée par l’ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites), dans le cadre du dossier de candidature des Médinas des sultanats historiques des Comores à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial 2026. Il a souligné l’importance patrimoniale, identitaire et touristique de cette reconnaissance internationale.





Il a ensuite présenté une note relative au projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du Centre National du Patrimoine des Comores (CNPC). Le Conseil a encouragé cette initiative, tout en recommandant une concertation avec le Ministère de l’Éducation pour envisager la restructuration du CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et une répartition claire des missions entre les deux structures.





En conclusion, Son Excellence le Président AZALI Assoumani a salué l’engagement de l’ensemble des ministères dans les réformes engagées. Il a rappelé l’importance de l’exemplarité de l’administration, de la cohérence gouvernementale, et de l’écoute des citoyens dans toutes les politiques publiques.





Le Chef de l’État a appelé à une intensification des efforts dans la mise en œuvre des grands projets structurants du pays et a souligné que le cap de l’émergence à l’horizon 2030 exige discipline, méthode et action concertée. Beit-salam