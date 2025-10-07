Bouni Hamahamet : une femme retrouvée morte au bord de la mer

Bouni Hamahamet : une femme retrouvée morte au bord de la mer

Une femme âgée d’une soixantaine d’années, originaire de Bouni Hamahamet, a été retrouvée morte ce mardi matin sur une petite plage de la localité. La victime répondait au nom de Zalfata Soilihi.

Selon des témoignages recueillis sur place, la sexagénaire s’était rendue tôt le matin à la plage, comme à son habitude, pour capturer des poissons à l’aide d’une nasse. Quelques heures plus tard, elle a été retrouvée inanimée au bord de la mer.

Alertés, les habitants ont rapidement transporté le corps à l’hôpital de Mbéni, où le médecin de garde a constaté son décès. Pour l’instant, les circonstances exactes de sa mort restent inconnues.

D’après une source locale, Zalfata Soilihi fréquentait régulièrement cet endroit pour pêcher et ramasser du sable destiné aux travaux de construction.

Son enterrement a lieu ce mardi dans sa ville natale, Bouni Hamahamet.

Ben Omar

