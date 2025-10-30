Azali félicite la ministre Yasmine pour son engagement dans le projet du corridor maritime. Le corridor maritime, présenté comme un levier stratégique



Lors de la cérémonie de lancement du projet du corridor maritime, tenue au Palais du Peuple de Moroni, le président de la République, Azali Assoumani, a exprimé de vifs éloges à l'égard de Madame Yasmine Hassane Alfeine, Ministre des Transports Maritimes et Aériens.





Dans son allocution, le Chef de l’État a salué le travail remarquable de la ministre, soulignant son engagement, sa détermination et sa vision claire pour le développements du secteur maritime aux Comores. Selon le président, cette initiative marque une étape majeure dans le renforcement de la connectivité régionale et le dynamisme économique du pays.





Le corridor maritime, présenté comme un levier stratégique pour le commerce et la coopération régionale, témoigne de la volonté du gouvernement de moderniser les infrastructures portuaires et d’améliorer la fluidité des échanges entre les îles et les pays voisins.





Les propos du président ont été largement applaudis, traduisant une reconnaissance publique du rôle clé joué par la Ministre Yasmine dans la concrétisation de ce projet d’envergure nationale.





Ben Omar