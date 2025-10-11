Après l’aéroport c’est au tour de la Poste d’annoncer une vague de licenciement !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 11 octobre 2025 2025-10-11T09:18:00+02:00 Modifier ce post

Après l’aéroport c’est au tour de la Poste d’annoncer une vague de licenciement ! Une décision brutale qui suscite l’incompréhension et l’indignation.

Vague de licenciements à la Poste des Comores


Une trentaine d’employés remerciés sans indemnisation 


Après l’aéroport c’est au tour de la Poste d’annoncer une vague de licenciement !

Après les licenciements survenus à l’aéroport de Moroni, c’est désormais au tour de la Poste des Comores de se séparer d’une trentaine de ses employés au niveau national, 35 au total. 5 à Mohéli dont 2 femmes.

Une décision brutale qui suscite l’incompréhension et l’indignation parmi le personnel concerné.

Tout est parti de la scission de l’ancienne Société nationale des postes et services financiers (SNPSF) en deux entités distinctes : la Banque postale des Comores (BPC) et la Poste des Comores. À la suite de cette réorganisation, plusieurs jeunes agents récemment recrutés ont été automatiquement transférés à la nouvelle structure postale. Mais à leur grande surprise, ils ont été licenciés peu de temps après, sans préavis ni indemnisation.

Ces employés, pour la plupart des pères et mères de famille, se retrouvent aujourd’hui dans une situation de grande précarité, sans ressources pour subvenir aux besoins de leurs proches. Certains dénoncent un traitement injuste et une absence totale de communication de la part de la direction.

« Nous avons servi avec engagement et espéré une stabilité professionnelle, mais on nous a simplement remerciés sans explication ni compensation », témoigne un ancien employé sous couvert d’anonymat.
Après l’aéroport c’est au tour de la Poste d’annoncer une vague de licenciement !


Cette vague de licenciements vient s’ajouter à un climat social déjà tendu au sein de plusieurs entreprises publiques, où les restructurations récentes se traduisent souvent par des suppressions d’emplois.

La direction de la Poste des Comores a envoyé une lettre à chacun des concernés afin de justifier sa décision.

En attendant, les ex-employés envisagent de faire entendre leur voix à travers des démarches syndicales et juridiques afin d’obtenir réparation et faire valoir leurs droits.

La rédaction de Mohéli Matin

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières