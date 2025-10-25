Affaire gouverneur Ibrahim Mze : Le communiqué de la CRC confirme les doutes !

Affaire gouverneur Ibrahim Mze : Le communiqué de la CRC confirme les doutes ! Quelle nécessité, quel besoin offre , donne, accorde la primauté à une.

Est-ce la seule voie indiquée et républicaine ?


Est-ce l’unique moyen démocratique, politique voire institutionnel de réaction ?

N’est-ce pas une forme supplémentaire d’isolement politique de l’intéressé ? Pour quels motifs le « démenti » ne serait pas venu de la part du concerné ? N’est-ce donc pas une preuve de plus susceptible d’attester au besoin qu’il ne jouit pas de manière effective de liberté d’action et de gestion ? Pourrait-on, dans ce climat, déduire qu’il en a été privé, de réaction directe ? Interdit de parole ? Défaut de confiance ? Méfiance qui s’installe progressivement ?

Dans ces conditions, quelle cause supérieure à la vie publique nationale aurait empêché le Gouvernorat, à travers son service de communication politique ou de presse, à publier un communiqué conjoint avec le Ministère en charge des Relations avec les Institutions d’apporter, le cas échéant, ledit « démenti » officiel. Chacun de deux exécutifs compte un porte parole. Il doit pouvoir animer le périmètre de la vie institutionnelle et constitutionnelle qui l’entoure. Il y concourt, à priori.

Il convient de souligner que la question touche un Élu investi de charges et prérogatives d’Etat. Il aurait été approprié qu’il puisse librement réagir, confirmer ou démentir ce dont il s’agit.

Quelle nécessité, quel besoin offre , donne, accorde la primauté à une formation politique, issu du régime soit-elle, de se substituer aux institutions en place. Le parti répond officiellement à la place du pouvoir ? Du régime ? Est-ce sa vocation ? Son rôle ? Sa finalité ?

Elle a certes la légitimité de commenter les problématiques touchant ou régissant la vie politique dans son ensemble mais dans le cas d’espèce la parole revenait sans doute prioritairement aux concernés. Ce type de mélange, ce genre n’augure rien de véritablement rassurant. Il présage un climat institutionnel d’antan.

Est-ce un message envoyé aux restes des Gouverneurs. Celui d’Anjouan vient de procéder à un remaniement de son Exécutif, pour autant le même Parti s’est abstenu de faire une déclaration quelconque.

Dans ce même cadre, assistons nous donc à une prise de contrôle de la vie institutionnelle par le parti à l’instar du PC chinois ?
Wait and see !

Texte : Damed Kamardine
Titre et image : la rédaction

