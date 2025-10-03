À Mayotte, le football est suspendu après l’agression d’un arbitre

À Mayotte, le football est suspendu après l’agression d’un arbitre. Selon Saidina Tariki, arbitre en Régional 1, au micro de FranceInfo, « cette situa

Ça continue, encore et encore.

À Mayotte, le football est suspendu après l’agression d’un arbitre
Image d'illustration

Un match de Régional 2 à Vahibé a basculé dans la violence la semaine dernière à Mayotte. Après une décision contestée, l’arbitre a été violemment pris à partie par le gardien de l’équipe locale, d’un coup de pied sur ses parties intimes, ce qui a obligé l’interruption de la rencontre.

La peur s’installe sur les terrains


Selon Saidina Tariki, arbitre en Régional 1, au micro de FranceInfo, « cette situation doit s’arrêter, c’est la deuxième agression en moins d’un mois et la troisième en moins d’un an. On a demandé des décisions fortes aux institutions. À part des indemnisations qui ne sont pas à la hauteur, le problème de la sécurité n’a pas été réglé. C’est inadmissible ! »

Face à cette recrudescence inquiétante d’incivilités et d’agressions, la Commission régionale d’arbitrage (CRA) a tranché, aucun arbitre officiel ne couvrira les matchs ce week-end. Toutes les rencontres sont donc reportées.

SO FOOT.com

