A Madagascar, le président dénonce une tentative de coup d’Etat. Dans une allocution diffusée sur son compte Facebook, Andry Rajoelina a affirmé que l

A Madagascar, le président dénonce une tentative de coup d’Etat







Dans une allocution diffusée sur son compte Facebook, Andry Rajoelina a affirmé que la jeunesse, qui s’est mobilisée dans la rue pour contester le pouvoir en place, était manipulée par des pays, agences et politiciens, qu’il n’a pas identifiés clairement.





Le président malgache, Andry Rajoelina, a estimé vendredi 3 octobre que le vaste mouvement de contestation en cours depuis le 25 septembre à Madagascar visait à « provoquer un coup d’Etat ». Dans une allocution diffusée sur son compte Facebook, M. Rajoelina a affirmé que la jeunesse, qui s’est mobilisée dans la rue, était manipulée par des acteurs qu’il n’a pas identifiés clairement.





Le mouvement, qui dénonçait au départ les coupures incessantes d’eau et d’électricité, s’est mué en une contestation plus large du pouvoir en place, des manifestants appelant désormais au départ du chef de l’Etat. « Des pays et agences ont payé ce mouvement pour m’évincer [du pouvoir], pas par des élections, mais par profit, pour prendre le pouvoir comme dans d’autres pays africains », a-t-il déclaré, sans plus de précisions.





Le chef de l’Etat, 51 ans, a également pointé la responsabilité de certains « politiciens » dans cette crise, sans donner de noms. « C’est après que le mouvement [de la jeunesse] a démarré que des politiciens ont abusé de cette situation pour mener un coup d’Etat et arriver à leurs fins et détruire le pays », a-t-il lancé.





Andry Rajoelina s’est dit prêt à dialoguer et a demandé aux forces de l’ordre de « faire revenir la paix ». Il n’a pas annoncé la nomination pourtant attendue d’un nouveau premier ministre, après avoir limogé l’ensemble du gouvernement lundi pour tenter, sans succès, d’apaiser la colère des manifestants.Après une journée de pause des manifestations dans la capitale jeudi, plusieurs composantes du mouvement (Gen Z, syndicats, etc.) ont appelé à descendre dans les rues d’Antananarivo vendredi. En plusieurs endroits de la ville, des groupes de manifestants étaient bloqués dans leur progression par les forces de l’ordre, qui ont fait usage de grenades lacrymogènes.





Le Monde avec AFP