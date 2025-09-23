Visite de courtoisie de l'Ambassadeur de France au Grand Moufti

Le nouveau Ambassadeur de France aux Comores continue ses visites. Après Beit-salam où il a rencontré le Président Azali Assoumani et dans les différents ministères, M. Étienne Chapon a rendu visite ce matin à Cheikh Salim Saïd Athoumane, Premier Président de la Cour Suprême de l'Union des Comores et à son équipe. 

Le diplomate français s'est ensuite rendu chez le Grand Mufti Aboubacar Said Abdillah Al Djamalillayil.

«Visite de courtoisie de l'Ambassadeur de France au Grand Moufti de l'Union des Comores, Son Excellence Aboubacar Said Abdillah Al Djamalillayil.

L'Ambassadeur de France a rendu une visite de courtoisie à Son Excellence Aboubacar Said Abdillah Al Djamalillayil, marquée par des échanges fructueux sur la paix et les valeurs partagées. Une rencontre empreinte de respect et d’amitié.»

