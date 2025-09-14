Validation de la stratégie Nationale de réduction des risques de catastrophes. Élaborée avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développem

Validation de la Stratégie Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes







La Présidence de l’Union des Comores informe que Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores, a procédé à la validation officielle de la Stratégie Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes (SNRRC) 2024-2030. La Présidence de l’Union des Comores informe que Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores, a procédé à la validation officielle de la Stratégie Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes (SNRRC) 2024-2030.





Lors de la cérémonie organisée à cet effet, le Directeur Général de la Sécurité Civile, le Colonel Abdallah Rafick, a présenté avec force détails la stratégie nationale. Par ailleurs, le Ministre de l’Intérieur a remis officiellement au Chef de l’État le document de la Stratégie Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes.





À cette occasion, Son Excellence le Président de l’Union a reçu un trophée symbolique en reconnaissance de son engagement dans le domaine de la résilience. Il a également procédé à la signature du préface de la Stratégie, marquant son plein soutien politique et institutionnel à sa mise en œuvre.





Élaborée avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et du Bureau des Nations Unies pour la Réduction des Risques de Catastrophes (UNDRR), la SNRRC 2024-2030 s’aligne sur le Plan Comores Émergent (PCE) et sur les engagements internationaux tels que le Cadre de Sendai (2015-2030), l’Accord de Paris sur le climat et les Objectifs de Développement Durable (ODD).





Le Chef de l’État a rappelé que la création, en décembre 2024, d’un Fonds National d’Urgence et de Résilience ainsi que la promulgation d’une loi sur la Gestion des Risques de Catastrophes constituent des instruments essentiels pour renforcer les capacités de prévention, de préparation et de réponse face aux catastrophes.





Son Excellence a enfin salué la mobilisation des institutions étatiques, des collectivités locales, de la société civile et des partenaires techniques et financiers, les exhortant à travailler « avec détermination et solidarité » pour garantir la mise en œuvre effective de cette stratégie.





« Ensemble, nous allons transformer les défis en opportunités et assurer un avenir plus sûr pour les générations à venir », a déclaré le Président, en réaffirmant son ambition de bâtir « un pays résilient aux chocs dans toutes les dimensions du développement durable ». Beit-salam