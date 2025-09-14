ONICOR : le chef des opérations de dépotage détourne des containers de riz et prend la fuite

ONICOR : le chef des opérations de dépotage détourne des containers de riz et prend la fuite vers Madagascar. C'est l'un des plus hauts responsables l

Le scandale qui secoue l'ONICOR a un nouveau feuilleton. C'est l'un des plus hauts responsables logistiques de l'institution, en charge du suivi des opérations de dépotage, qui a été identifié comme l'auteur d'un détournement massif de riz destiné aux commerçants comoriens.

Selon plusieurs témoignages concordants, ce cadre aurait trafiqué des bons de livraison, imputant aux clients des quantités qu'ils n'ont jamais récupérées. Il aurait ensuite utilisé ces documents pour retirer des centaines de sacs de riz, qu'il a revendus sur le marché à son profit personnel.

Face aux preuves accumulées, l'intéressé aurait fini par reconnaître ses actes...avant de prendre la fuite du pays, laissant derrière lui un trou béant et une colère immense.

Aujourd'hui, le montant total connu de ce désastre est estimé à 25 millions KMF (près de 50 000 euros).

Mais ce scandale ne s'arrête pas là. Car tout cela s'est déroulé sous les yeux des services logistiques et de la Direction Générale de l'ONICOR, pire encore : certains opérateurs affirment que des complicités internes ont couvert ces agissements, transformant une institution censée protéger l'approvisionnement du pays en une machine à broyer les commerçants.

Les victimes exigent l'interpellation immédiate du responsable en fuite et de ses complices,

Il est temps que justice soit faite.

Par Ibrahim Djaé

