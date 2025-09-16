Moroni : Plusieurs étudiants arrêtés par le PIGN. Ils réclamaient la publication des résultats des examens et la régularisation de leur statut académi

Université des Comores : Des étudiants arrêtés par le PIGN lors d'une manifestation devant le Ministère de l'Éducation Nationale







Des étudiants de l’Université des Comores (UDC) ont été arrêtés par le Peloton d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (PIGN) ce mardi matin, alors qu'ils manifestaient devant le ministère de l’Éducation nationale. Des étudiants de l’Université des Comores (UDC) ont été arrêtés par le Peloton d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (PIGN) ce mardi matin, alors qu'ils manifestaient devant le ministère de l’Éducation nationale.





Ils réclamaient la publication des résultats des examens et la régularisation de leur statut académique, suspendu depuis le début de la grève des enseignants qui dure depuis juin 2025.





Le PIGN avait été déployé dès l’aube avec pour mission d’empêcher la tenue de la manifestation. Plusieurs étudiants ont été interpellés et conduits à la gendarmerie de Nationale. Les représentants étudiants ont annoncé qu'ils se rendaient à la gendarmerie pour exiger la libération de leurs camarades. Ils restent mobilisés, insistant sur la nécessité de régulariser leur situation académique par la proclamation rapide des résultats d’examens.





Selon des sources fiables, le secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale s’est également rendu à la gendarmerie afin de demander la libération des étudiants interpellés.





HaYba Jumla Digital African Voice From Moroni